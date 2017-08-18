На Єрошенка палала господарська будівля

У Львові рятувальники ліквідували пожежу у господарській будівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 17 серпня о 18:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Львові по вулиці Єрошенка. Пожежа виникла в дерев’яній господарській будівлі. На момент прибуття рятувальників до місця виклику будівля вже була повністю охоплена вогнем.

О 18:42 рятувальникам вдалось локалізувати, та о 19:03 повністю ліквідувати пожежу. Внаслідок пожежі вогнем знищено садовий інвентар на площі 5 кв.м. та будівлю на площі 20 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. На пожежі ніхто не постраждав.

Відео: ДСНС