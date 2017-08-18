На Радехівщині юнак поцупив кілька десятків декоративних саджанців з кладовища

На Львівщині зловмисник викрав саджанці з кладовища. Встановлено, що до скоєння злочину причетний 16-річний мешканець одного з сіл Радехівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Радехівське відділення поліції 17 серпня звернувся сільський голова одного з сіл району. Чоловік повідомив, що з початку літа цього року зі стовпців огорожі сільського кладовища було викрадено 60 декоративних саджанців. Сума завданих збитків становить чотири тисячі гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 16-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.