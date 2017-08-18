На Львівщині затримали молодика, який намагався підкупити прикордонника

На кордоні з Польщею, один з подорожуючих спробував підкупити прикордонника 100 доларами за перевезення авто через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Вчора, 17 серпня, в пункті пропуску «Шегині» громадянин, який повертався в Україну, під час проходження прикордонного контролю запропонував прикордоннику хабара за уникнення відповідальності через виявлені порушення законодавства. Винагороду у розмірі 100 доларів США давав інспектору прикордонної служби 20-річний мешканець Тернопільщини. Правоохоронець від такої пропозиції відмовився, натомість доповів старшому. В подальшому по даному випадку здійснюють провадження співробітники Національної поліції України.

Крім того, впродовж цієї доби, в ході оглядової роботи в пункті пропуску «Шегині», прикордонники попередили незаконне перевезення через кордон мисливських набоїв. Набої марки «WINCHESTER» 12 калібру, у кількості 11 штук виявив спеціальний службовий собака «Діна» в автомобілі громадянина Польщі, який виїжджав з України. Набої були вилучені для подальшого експертного дослідження, крім того поляку довелось давати відповідні пояснення працівникам Нацполіції через спробу переміщення їх з порушенням законодавчо визначеної процедури.