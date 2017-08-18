Минулої доби у зоні АТО поранення отримали двоє українських військових

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців дістали поранення. Один військовий отримав поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Інший – внаслідок обстрілу поблизу Троїцького на Луганському напрямку. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Основні бойові дії вчора традиційно велися у Попаснянському районі та на бахмутській трасі. У Попаснянському районі гарячими точками залишаються Новоолександрівка та Троїцьке, де впродовж доби бойовики відкривали вогонь з легкого озброєння у напрямку сил АТО. На бахмутській трасі противник порушив режим тиші у Новотошківському та Кримському. При чому саме на останній прийшлася левова частка вчорашніх обстрілів з боку бандформувань (а саме – 4). Тут же близько 16-ї години бойовики провели мінометний обстріл наших укріплень.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку сталося 9ворожих обстрілів.

Донецький напрямок

Вчора було дещо спокійніше ніж добою раніше. Бойовики не застосовували бронетехніку, обмежуючись гранатометами та кулеметами, а важке озброєння – міномети – застосовували тільки в Авдіївці. Більша частина ворожих обстрілів прийшлася саме на останню, де окупанти проводили обстріли та збройні провокації незалежно від пори доби.

Активними бойовики залишаються на горлівському периметрі. Так, протягом двох минулих днів окупанти активно обстрілювали Зайцеве з легкого озброєння.

Маріупольський напрямок

Тут вчора бойовики порушили перемир’я тричі, обстрілявши Красногорівку, Старогнатівку та Широкине. Найпотужніший обстріл відбувся у Старогнатівці після обіду, де ворог впродовж години відкривав вогонь виключно з важкого озброєння, випустивши по наших укріпленнях 10 артилерійських снарядів, 6 – танкових та 4 мінометні міни. Важке озброєння окупант застосував і в Широкиному, обстрілявши на заході сонця сили АТО з мінометів.

У Красногорівці бойовики протягом 30 хвилин вели обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.