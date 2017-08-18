ОСТАННІ НОВИНИ

«Львівводоканал» просить боржників оплатити за холодну воду

|

Улітку стрімко зросла кількість споживачів, які невчасно оплачують за отримані послуги. У липні 78% мешканців оплатили за воду, а за першу половину серпня надійшло лише 27% платежів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ситуація з надходженням коштів зараз дуже непроста. Ми зобов’язані платити енергетикам, бо за несплату вони можуть знеструмити насосні станції. Ми щодня ремонтуємо водопроводи, замінюємо мережі, ліквідовуємо закупорювання каналізації. Машиністи, електромонтери, оператори очисних споруд, зварювальники, лаборанти – сотні працівників підприємства піклуються про те, щоб у львів’ян та гостей міста була вода у крані. Без сумніву, вони заслуговують на те, щоб вчасно отримати зарплату. Тому просимо львів’ян оплатити рахунки за воду. Саме від цього залежатиме надійність та якість водопостачання міста», – наголошують у відділі зв’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

Нагадуємо, що громадяни можуть скористатися субсидією, якщо оплата за комунальні послуги перебільшує 15% частку від сукупного доходу сім’ї. Для цього необхідно звернутись до управління соціального захисту ЛМР. Споживачі, які не мають права на субсидію, і свідомо не сплачують за спожиті послуги понад три місяці, автоматично потрапляють до переліку боржників, з якими підприємство працює у судовому порядку. Частині боржників у судовому порядку можуть заборонити виїжджати за межі України за наявності боргів за комунальні послуги.

До слова, у липні субсидії на послуги з водопостачання та водовідведення отримали 112 492 абоненти, що складає 38% від загальної кількості споживачів.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів