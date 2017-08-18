Львів’янка стала переможницею чемпіонату України з добового бігу

Днями, у Вінниці. завершився 9-й чемпіонат України з легкоатлетичного бігу на 48/24 та 12 годин. Представниця Львівщини Лариса Лабарткава виборола беззаперечну перемогу у добовому забігу, обійшовши суперників з інших областей та країн зарубіжжя. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Багаторазова учасниця чемпіонатів світу та Європи, яка вже чимало років входить до числа кращих легкоатлетів-ветеранів спорту України, Лариса Лабарткова у 24 годинному забігу подолала дистанцію довжиною 116,94 км.

Також, на Чемпіонаті Львівщину представили на 12 годинному забігу – Петро Чернега та Віталій Седінкін, на 48 годинному – Олексій Сикал.

Загалом основним у програмі змагань був забіг тривалістю 48 годин, через добу до якого приєдналися учасники 24 годинного бігу, а згодом стартували й легкоатлети на 12 годинний забіг. Фінішували спортсмени усі разом. Разом з представниками збірних команд областей України змагалися також спортсмени з Польщі, Сербії, Німеччини та Білорусі.

Цьогоріч змагання відбулись під гаслом «Перевершення себе».

Фото: ЛОДА