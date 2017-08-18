Для завучів та директорів львівських шкіл проведуть уроки гуманної освіти

Завучі і директори шкіл на один день стануть учнями. 21, 22 і 30 серпня для освітян проведуть уроки гуманної освіти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Це черговий етап інноваційного освітнього проекту «Маленький принц. Львів, що любить тварин». Спеціально розроблена програма розкриває теми добробуту та гармонічного співіснування з тваринами, відповідальності та жорстокості людей щодо них. Курс вчить поважати домашніх тварин і розуміти їхні потреби.

У травні уроки провели для семикласників усіх 138 шкіл міста. Перед тим вчителі біології проходили спеціальні навчання. А тепер черга завучів і директорів. Заняття відбудуться 21, 22 і 30 серпня на ЛКП «Лев».

Що таке гуманна освіта, як реалізують курс і навіщо це потрібно, детальніше читайте тут: http://kormotech.org.ua/publication/yak-navchiti-ditinu-pravilno-stavitis-do-tvarin-uroki-gumannoyi-osviti

«Маленький принц. Львів, що любить тварин» – це спільна ініціатива компанії Kormotech і департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Партнерами проекту є онлайн-академія гуманної освіти, фонд Dog Trust та ЛКП «Лев». Курс інтегрований у шкільну програму. Це інтерактивні вправи, робочі зошити і спеціальні посібники. Для школярів проводять чотири уроки в класах і виїзне заняття на ЛКП «Лев».

Контактна особа: керівниця освітнього проекту «Маленький принц. Львів, що любить тварин» Катерина Ковалюк, +380503776192.