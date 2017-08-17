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З першого вересня у Львові почнуть чистити озеро у парку «Погулянка»

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З міського бюджету виділено 500 тис. гривень для очистки озера у парку «Погулянка». Станом на сьогодні завершуються роботи з документацією, роботи з очистки озера планують розпочати 1 вересня.

«На сьогоднішній день завершився процес тендерних процедур, який тривав досить довго. Зголосилося дві підрядні організації, найближчим часом маємо зустрітися з підрядником, щоб обговорити всі деталі. Зараз завершується перевірка та погодження документів управлінням контролю та аудиту Львівської міської ради, після чого зможемо розпочати роботи. Плануємо, що 1 вересня підпишемо угоду з підрядником і почнемо працювати. На очистку озера виділено 500 тис гривень», – зазначив директор Центру творчості дітей на юнацтва Галичини Олег Кузик.

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