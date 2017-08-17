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Восени львів’янам слід чекати на нові тарифи у маршрутках?

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Конкурс на перевізника шести маршрутів, які сьогодні обслуговує підприємство «Успіх БМ», у Львові не відбудеться вчасно. Як повідомив у коментарі Львівському порталу член конкурсної комісії Святослав Товстига, конкурс відбудеться після затвердження тарифної сітки.

«По новому конкурсу на маршрути 48, 49, 50, 51, 53, 54 мав би відбутися у жовтні конкурс. Але у зв’язку і з тим, що немає затвердженої тарифної сітки на звичайний режим, вчора ми на засіданні громадської ради при управлінні транспорту вирішили, що треба спочатку зробити звичайний режим, щоб наш транспорт нарешті почав їздити з дотриманням чинного законодавства…Звичайний режим – це перш за все похвилинний графік на кожній зупинці, інше тарифоутворення», – пояснив він.

С. Товстига зазначив, що у вересні у Львові почнуть працювати над новим тарифом:

«У нас у вересні мають бути громадські слухання на звичайний тариф. Після того буде оголошений конкурс на ці маршрути».

Він додав, що наразі важко говорити, який саме тариф буде затверджено.

Щодо решти маршрутів, на які не були визначені переможці, то там триває судова тяганина.

Нагадаємо, восени у Львові має подорожчати проїзд в електротранспорті. Вартість разового квитка становитиме 3 грн, а для учнів та студентів 1,50 грн. Також у електротранспорті планують запровадити триденні квитки.

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