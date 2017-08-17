У Золочеві затримали чоловіка, що перебував у міжнародному розшуку

У Золочеві правоохоронці затримали іноземця, який знаходиться у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Золочівського відділу поліції спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ 16 серпня затримали 44-річного громадянина однієї з азійських країн, який перебуває в міжнародному розшуку.

Іноземець причетний до правопорушення, скоєного п’ять років тому, яке стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Іноземець доставлений у Золочівський відділ поліції. Ініціаторів розшуку повідомлено про його затримання.