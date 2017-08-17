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У Львові «на гарячому» спіймали автомобільного злодія

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Патрульні «на гарячому» затримали крадія з автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі, 17 серпня, патрульні здійснювали патрулювання на вулиці Дунайській та помітили чоловіків, які стояли біля транспортного засобу та почали втікати, як тільки побачили службовий автомобіль.

На вулиці Білоцерківській інспектори зупинили одного з них. Патрульні повернулися з ним до місця, де його вперше виявили, а неподалік побачили автомобіль з розбитим вікном та вирваним кріпленням від відеореєстратора. В громадянина були при собі плоскогубці, які він намагався непомітно викинути, викрутка та інші інструменти. Чоловік відмовився говорити, чому він втікав та що він тут робить. Інспектора встановили власника транспортного засобу та зв’язалися з ним.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Попередня величина збитків більше 8 000 гривень. Справою займаються слідчі.

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