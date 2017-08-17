Три храми Львова відзначають престольний празник на свято Преображення Господнього. Порядок богослужінь

Християни східного обряду відзначають 19 серпня свято Преображення Господнього. Це одне з дванадцяти найбільших свят у християнському календарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста. Порядок святкових богослужінь:

УГКЦ:

– Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

УАПЦ:

– Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

– Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксолани, 43). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.30 год.

Львівська міська рада вітає усіх парафіян та настоятелів з храмовим святом!

Довідка

Згідно зідка Євангелієм, Ісус взяв із собою трьох свої учнів – Петра, Якова та Івана, і вирушив з ними на гору. У момент преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди (яблука, груші, сливи), щоб там їх освятити.