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Синютка попросив Гройсмана підняти зарплати шахтарям

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Голова Львівської ОДА звернувся до Прем’єр-міністра з питанням підняття зарплати шахтарям. Про це йшлося сьогодні, 17 серпня, під час селекторної наради з регіонами. Це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Про виплату та підвищення заробітної плати шахтарям йшлося сьогодні під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, це питання порушив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

Під час обговорення Міністр соціальної політики Андрій Рева зазначив, що підвищення заробітної плати на вугільних підприємствах визначається у межах колективних договорів. Відтак, шахти, які мають фінансову можливість можуть самостійно вирішити це питання. Відповідно Володимир Гройсман повідомив, що при розробці проекту бюджету на наступний рік питання заробітної плати потрібно опрацювати.

Крім того, Прем’єр-міністр доручив профільному міністерству вжити усіх необхідних заходів та погасити заборгованість перед шахтарями по всій країні.

Фото: ЛОДА

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