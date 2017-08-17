Нині у Львові відбудеться концерт пам’яті Скрябіна. Співаку мало б виповнитися 49 років

У Парку культури та відпочинку ім.Б. Хмельницького сьогодні, 17 серпня, відбудеться концерт до Дня народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка, який розбився в автомобільній аварії у 2015 році. Цьогоріч співаку мало б виповнитися 49 років. Про це повідомляють організатори.

«Вже протягом трьох років, двічі на рік у місті Львові проводять заходи присвячені Кузьменко Андрію Вікторовичу (Кузьмі Скрябіну), лідеру гурту «Скрябін». 17 серпня 2017року, у його день народження, жителі та гості міста зберуться знову аби згадати особливу людину, людину таку близьку і рідну для всіх українців, яка за своє коротке життя встигла зробити безмежну кількість добрих справ, як для країни в цілому так і для сотень простих українців», – зазначають організатори

На концерті з нагоди 49 дня народження Кузьми Скрябіна, людини яка увійшла в історію України, та залишилась у серці мільйонів українців, прозвучать cover- композиції на пісні гурту «Скрябін», а також авторські пісні виконавців та гуртів, які цього дня будуть звучати на честь Кузьми

Вхід на концерт – безкоштовний. Локація – літня сцена. Початок – о 19.00.

Окрім цього, після концерту о 22 год. львів’янам влаштують перегляд фільму про Скрябіна.

Фото: wz.lviv.ua