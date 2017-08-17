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Львів’янка-борчиня очолила один із світових рейтингів

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Напередодні чемпіонату світу, який відбудеться з 21 до 26 серпня 2017 року в Парижі, міжнародна федерація боротьби опублікувала оновлений рейтинг борців усього світу, у якому представниця Львівщини є однією з найкращих. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В одній з найпрестижніших вагових категорій жіночої боротьби 63 кг, рейтингову таблицю очолила титулована львів’янка Юлія ТКАЧ (тренери: О.Ткач, Ю.Копитко).

Окрім Ткач місце у світовій двадцятці виборола ще низка вихованок львівської школи боротьби: І.Гусяк, Т.Кіт, А.Лисак, О.Гергель, А.Черкасова.

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