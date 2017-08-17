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Львів «накриває» градом

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У центрі Львова орієнтовно о 17.00 почалася гроза, яку супроводжує сильний вітер і град. Як передає кореспондент Львівського порталу, на вулиці Винниченка – град розміром з перепелине яйце.

Водночас район вулиці Пасічної «накрило» рясним градом.

Грім чують у різних районах Львова.
Також очевидці повідомляють, що на деяких вулицях град вже вбив кількох голубів.

Окрім того, по вулиці Івана Франка не курсують трамваї.  На вулиці Сахарова обірвало лінію біля трампарку. Трамваї №3, №5 і №9 не курсують.

Фото: соцмережі
Відео: Львівський портал та соцмережі

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