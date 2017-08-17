Хлопець, який поцупив клітку з папугами трирічної дівчинки, може «сісти» на шість років

У Стрию правоохоронці повернули трирічній дівчинці викрадених папужок. Зловмисника, який заволодів кліткою з птахами, можуть позбавити волі до шести років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Стрийський відділ поліції 14 серпня зателефонувала місцева мешканка, яка повідомила, що з коридору її будинку було викрадено клітку з двома папугами. За словами заявниці, вона спробувала наздогнати зловмисника, однак це їй не вдалося.

Правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявися раніше судимий 23-річний місцевий мешканець. Розшукали працівники поліції також і папуг, яких той вже встиг продали. Пташок повернули їх трирічній власниці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Фото: poradumo.pp.ua