Аваков заборонив залучати священиків Московського патріархату до капеланської служби

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заборонив залучати священиків Української православної церкви Московського патріархату до капеланської служби в Національній гвардії. Про це повідомив заступник командувача Нацгвардії по роботі з особовим складом Ярослав Сподар, пише Громадське.

«У нас це заборонено (служба капеланами священиків УПЦ (МП). Вони хочуть, але у нас так не можна. Це була не тільки наша думка, а й думка Міністерства культури, Міністерства юстиції. Є відповідний наказ Міністра внутрішніх справ в якому чітко зазначено: «не допускаються священики, духовні центри яких знаходяться на території країни-агресора», — сказав він.

Сподар зазначив, що Національна гвардія перша серед силових структур України ввела в штат 44 військових священика.

На сьогодні за трудовим договором у військових частинах Нацгвардії працюють 38 капеланів, це священики УПЦ Київського патріархату, Української грецько-католицької церкви, Української автокефальної православної церкви.

Нацгвардія провела з ними тижневий курс з тактичної медицини і по взаємодії з військовими психологами.

Нагадаємо, у 2014 році Кабінет Міністрів запровадив капеланську службу в Збройних силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.