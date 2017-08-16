В обласному Миколаєві відновлюють співпрацю зі «сміттєвою» фірмою екс-радника Садового

Місто Миколаїв, що на Львівщині, відновлює співпрацю з фірмою «Ектоех», щодо місцевого сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Миколаївської мерії.

Як наголошують у міськраді, до Миколаївської міської ради надійшов офіційний лист від Державної екологічної інспекції з нагадуванням та вимогою надати план прийнятих реалістичних заходів з виконання припису від 5 травня 2017 року, яким зобов’язано Миколаївську міську раду до 29 вересня нормалізувати роботу місцевого сміттєзвалища. Даний припис Держекоінспекції є обов’язковим до виконання, а наслідком його невиконання буде закриття сміттєзвалища.

«Інформуємо місцеву громаду про те, що міська адміністрація, за відсутності бюджетних коштів, вжила рішучих та дієвих дій, щоб вирішити сміттєву проблему міста раз і назавжди ще у квітні поточного року. А саме: навесні була укладена угода про спільну діяльність з інвестиційною компанією «Екотех» щодо упорядкування стихійного смітника та подальшого будівництва карт полігону твердих побутових відходів. За короткий час спільної співпраці приватна компанія розчистила близько 2 га стихійного смітника, що дозволило місту отримати вільну площу для подальшого захоронення ТПВ не лише від місцевої але і від довколишніх громад», – йдеться у повідомленні.

У мерії нагадують, щоо спільна співпраця міського КП «ЖКУ», яке обслуговує смітник та інвестиційної компанії «Екотех» передбачає вигідні умови для місцевої громади.

«А саме: полігон залишається у комунальній власності місцевої громади, інвестор, власним коштом, покриває боргові зобов’язання МКП «ЖКУ» перед третіми особами, усі витрати та можливі збитки за договором про спільну діяльність покриваються за рахунок інвестиційної компанії «Екотех», встановлюється сміттєсортувальна лінія, відеоспостереження, освітлення по периметру смітника, охорона для призупинення безконтрольного завозу несанкціонованих обсягів сміття, контрольні ваги для зважування автівок, що завозять ТПВ на смітник, моніторингові колодязі і найголовніше – це будівництво першої карти полігону твердих побутових відходів відповідно до всіх стандартів та норм. Загальна вартість будівництва та належного обслуговування полігону ТПВ, без врахування поточних операційних витрат становить майже 30 млн.грн. Цей ресурс є виключно приватним. З міського бюджету на ці цілі кошти не виділятимуться», – переконують у мерії Миколаєва.

Як відомо, на вимогу окремих депутатів міської та районної ради, Миколаївська міська рада призупинила співпрацю з інвестиційною компанією «Екотех».

«Група осіб, яка назвала себе Комітетом порятунку Миколаєва, запевняла що упродовж місяця наддасть миколаївській громаді кращий варіант вирішення питання упорядкування стихійного смітника та будівництва полігону ТПВ. Минуло три місяці з моменту їхньої «діяльності» та окрім популістських заяв та гасел жодного дієвого плану вирішення сміттєвого питання ані Миколаївська міська рада, ані МКП «ЖКУ» так і не отримало до цього дня. Фантазії та домисли Комітету порятунку обертаються довкола освоєння бюджетних коштів, шляхом створення нового комунального підприємства.

Беручи до уваги критичну ситуацію, яка склалась на місцевому смітнику, внаслідок припинення співпраці з інвестиційною компанією «Екотех», через необдумані дії окремих депутатів міської та районної ради, Миколаїв, для прийому додаткових обсягів сміття повинен спершу упорядкувати своє сміттєзвалище, як це передбачено проектом та розпочати будівництво першої карти полігону ТПВ», – зазначають в мерії.

Відтак, щоб уникнути екологічного лиха, закриття місцевого смітника Держекоінспекцією 29 вересня, беручи до уваги обмежений час для упорядкування стихійного смітника та початку будівництво першої карти полігону ТПВ міське КП «ЖКУ» відновлює спільну співпрацю з інвестиційною компанією «Екотех».

«Якщо у Комітету порятунку є обґрунтовані претензії щодо відновлення співпраці, вони мають повне право звернутися до судових органів для вирішення справи по суті. Це по-перше. І по-друге, у випадку, коли Комітетом порятунку буде надано дієвий та реальний план вирішення сміттєвої проблеми міста, а також буде забезпечення реалізації їхніх задумів реальними коштами, а не віртуальними, Миколаївська міська рада візьме до розгляду та реалізації кращу альтернативу вирішення сміттєвої проблеми», 0 обіцяють у міськраді Дрогобича.

Водночас депутат Миколаївської міськради Микола Галущак зазначив у Facebook:

«У м. Миколаєві Львівської обл. громадські слухання вже двічі приймали рішення, щоб міська рада розірвала незаконну, корупційну, підкилимно підписану угоду з фірмою «Екотех» щодо прийому містом львівського сміття…».

«Те, як фірма «Екотех», яку так «проштовхує» миколаївська міська влада, проводила «рекультивацію» без проекту на миколаївському сміттєзвалищі – ми вже бачили (на фото)… Вони просто змішали сміття із землею і все це після дощів піде у місцеві криниці. До речі, за словами Богдана Михалуся, за все це Миколаїв винен йому ще пів мільйона гривень», – додав депутат.

Як відомо,свого часу фракція «Самопочі» заблокувала угоду щодо прийом львівського сміття на міському полігоні. Потім цю ухвалу таки проголосували.

Нагадаємо, підприємство «Екотоех» заснувало ТзОВ «Грінера», власником якого є колишній радник міського голови Львова Богдан Михалусь. «Грінера» сьогодні вивозить сміття з двох районів Львова.