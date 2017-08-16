У Яворові таємничо демонтували пам’ятник «10-й річниці Незалежності України»

У місті Яворові за вказівкою міського голови демонтували самітник у формі кулі з хрестом, який був урочисто відкритий на святкуванні 10-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє місцеве видання Yavir.Net.

Учора, 15 серпня, в районному центі Яворівського району на перехресті двох центральних вулиць міста Яворова, Івана Франка та Осипа Маковея, за усною вказівкою міського голови – Павла Бакунця, було демонтовано пам’ятник «10-й річниці Незалежності України».

Цей пам’ятник був урочисто відкритий 24 серпня 2001 року за участи місцевих священників, перших керівників району та міста Яворова, офіційної делегації з республіки Польща та чисельної громади Яворівщини.

П’яти метровий пам’ятник «10-й річниці Незалежності України», у формі кулі на якій зображено карту України із зазначенням столиці України, найбільшого міста на заході України – Львова та міста Яворова. Були також вкарбовані слова: «Держава горде ім’я якій Україна, є і буде вічно», а на вершині пам’ятника був встановлений Хрест.

Тоді, у 2001 році пам’ятник був урочисто освячений священниками всіма релігійних конфесій Яворова, було організовано символічний виступ 10-и річних дівчат, які символізували молоду державу, а на завершення воїни тодішньої 24-ї механізованої дивізії ім. Данила Галицького під командуванням генерал-майора Борискіна, урочисто промарширували вздовж памятника.

Ініціатором встановлення пам’ятника був тодішній голова Яворівської РДА – Степан Лукашик. Фінансування здійснювалось з районного та міського бюджетів.

Як заявила керуючий справами Яворівської міської ради – Наталія Тернова, сьогодні в міській раді немає жодного Рішення чи Розпорядження щодо демонтажу чи реконструкції даного пам’ятника. Секретар Яворівської міської ради – Ольга Созанська, відмовилась прокоментувати демонтаж пам’ятника в центральній частині міста.

Перший заступник голови Яворівської РДА – Ігор Рак повідомив, що до Яворівської районної державної адміністрації, а також до головного архітектора Яворівського району – Любомира Новосільця, стосовно демонтажу пам’ятника «10-й річниці Незалежності України» ніхто усно або письмово не звертався. Те саме повідомив заступник голови Яворівської районної ради – Володимир Мацелюх.

За фактом демонтажу пам’ятника «10-ї річниці Незалежності України» із формулюванням крадіжка пам’ятника до Яворівського відділу поліції звернувся депутат Яворівської міської ради – Володимир Поставитюк та громадський активіст Юрій Кенцало.

Працівники поліції проводять перевірку та вирішують питання щодо порушення кримінального провадження.

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