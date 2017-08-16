У Рудному п’яний водій зупинився посеред дороги, щоб поспати

У Львові водій, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заснув посеред дороги. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні вночі,16 серпня, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення від очевидців, про те що транспортний засіб Volkswagen Passat зупинився посеред дороги в смт. Рудне, а водій спить. «Інспектори приїхали на виклик та побачили, що водій дійсно заснув. Чоловіка розбудили, від нього було чути різкий запах алкоголю. Водій розказав, що під час руху втомився та заснув. Патрульні відібрали в очевидців пояснення, які підтвердили, що водій здійснював рух, а згодом стали свідками відмови чоловіка від проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння», – повідомили у патрульній поліції.

Інспектори склали на водія протокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та винесли постанову за зупинку у місці де це заборонено.