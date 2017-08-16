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У мерії Львова повідомили про 19 неприбраних сміттєвих майданчиків

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Станом сьогодні, 16 серпня, на ранок переповненими сміттям є 19 контейнерних майданчиків у Львові.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, це 1 сміттєвий майданчик у Сихівському районі та 18 сміттєвих майданчиків у Шевченківському районі. Їх обслуговує компанія «Санком».

Водночас керівник департаменту ЖКГ Львівської ОДА Назар Романчук зазначив Львівському порталу, що вказані майданчики прибиралися вчора.

«Є графік роботи збору сміття. Міська рада о 8 ранку робить обхід і дивиться на кількість прибраних майданчиків. Але паралельно машина (сміттєвоз-ред.) є в процесі прибирання. Зараз вже частина з тих майданчиків, а може і всі, прибрані. Це йде поточний процес прибирання сміття, і це не є перенакопичення. Учора там забирали сміття і сьогодні мали би вже його забрати», –  пояснив посадовець.

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