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У Львові три жительки Закарпаття обікрали посадовицю міністерства однієї з країн Європи

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У Львові жительки Закарпаття обікрали високопосадовця однієї з європейських країн. У зловмисниць виявлено та вилучено речові докази. За фактом відкрите кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 15 серпня звернулася 62-річна іноземка, старший радник міністерства однієї з європейських країн, яка приїхала у Львів з туристичною метою. За словами жінки, на площі Митній з її рюкзака невідомі особи викрали конверт, в якому знаходилося 320 євро. Орієнтовна сума заподіяних збитків – 9 600 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння крадіжки причетні три жительки міста Берегово Закарпатської області віком від 18 до 37 років. Під час огляду у однієї із них виявлено та вилучено речові докази.

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

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