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У Львові маршрутка насмерть переїхала перехожого

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Учора, 15 серпня,  о 22:30 год. у Львові на вул. Виговського  поблизу буд. №100 маршрутка насмерть збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті, скоєно наїзд рейсового автобусу маршруту №45 марки “БАЗ А079.04”, що слідував без пасажирів до парку (АТП №1, м. Львів, вул. Городоцька, 242) на 23-річного пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув на місці події.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені. Причини та обставини події встановлюються.

Фото: Варта-1

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