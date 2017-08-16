У Львові маршрутка насмерть переїхала перехожого

Учора, 15 серпня, о 22:30 год. у Львові на вул. Виговського поблизу буд. №100 маршрутка насмерть збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті, скоєно наїзд рейсового автобусу маршруту №45 марки “БАЗ А079.04”, що слідував без пасажирів до парку (АТП №1, м. Львів, вул. Городоцька, 242) на 23-річного пішохода, який внаслідок отриманих травм загинув на місці події.



Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди не виявлені. Причини та обставини події встановлюються.

Фото: Варта-1