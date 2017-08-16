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У Львові декілька екіпажів патрульної поліції намагались спіймати грабіжника

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У Львові кілька екіпажів поліцейських виявляли ймовірного грабіжника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 15 серпня, близько 17.00, на телефон «102» зателефонувала заявниця та повідомила, що на вулиці Героїв УПА невідомий їй чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок. Патрульні прибули на місце події, отримали від жінки опис грабіжника та передали в радіоефір всім екіпажам.

Інспектори, які здійснювали патрулювання на вулиці Рилєєва, побачили чоловіка, який підходив під орієнтування та зупинили його. Під час поверхневої перевірки ланцюжка в особи не виявили. Патрульні сфотографували чоловіка та надіслали фотографію екіпажу, які були поруч з потерпілою. Жінка підтвердила, що саме цей громадянин напав на неї та зірвав ланцюжок.

Чоловіка доставили до Франківського відділу поліції та передали слідчим.

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