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У Львівські дитячій лікарні з’явилося нове сучасне обладнання

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У рамках громадського бюджету у Львівській міській дитячій лікарні на вул. Орлика, 4 встановили сучасне обладнання для дитячої реанімації.

Як розповів начальник відділу громадського партнерства Орест Файфурка, проект №340 «Сучасне обладнання для міської дитячої лікарні» був поданий волонтером Наталкою Ліпською. І це один з тих проектів, який набрав найбільше голосів серед малих проектів.

«Кожна сучасна лікарня повинна мати хороше обладнання для дитячої реанімації і, власне, цього року завдяки громадському бюджету дитяча лікарня на вул. Пилипа Орлика отримала монітори спостереження пацієнтів. Минулого року це був єдиний проект в сфері охорони здоров’я.  Сподіваємось, що цього року таких проектів буде більше».

Головний лікар міської дитячої лікарні Дмитро Квіт вважає, що придбання медичного обладнання – приклад співпраці громадських активістів, батьків та лікарів.

«Ми отримали обладнання для відділення дітей старшого віку, це 4 монітори, які стежать за життєвими показниками, тобто за серцебиттям, диханням. Це дуже потрібне обладнання, яке дозволяє покращити якість спостереження за станом здоров’я дітей. Цю ідею ініціювали батьки дітей, які в нас лежали, громадські активісти з ГО «Крила надії», вони поцікавились, що нам найнагальніше зараз потрібно? Оскільки у відділенні в середньому в рік лікується 800 дітей, ці монітори будуть використовуватись з максимальною віддачею. Тож, коли після подачі проекту на громадський бюджет промоніторили відгуки людей і побачили їх підтримку, то зрозуміли, що вибрали правильний напрям».

Додамо, що з 15 серпня стартував прийом проектів на Громадський бюджет Львова 2018 року. Охочі подати свої проекти зможуть зробити це через спеціально створений сайт gb.city-adm.lviv.ua, заповнивши тут відповідну реєстраційну форму, або через Центри надання адміністративних послуг.

 

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