У День Незалежності львів’ян кличуть побігати

24 серпня, у день святкування 26-ї річниці Незалежності України, Львівська обласна державна адміністрація запрошує велосипедистів взяти участь у патріотичному велопробігу.
Для участі Вам потрібно:
– прийти 24 серпня об 11.30 год до пам’ятника Степану Бандері;
– не забути взяти свого двоколісного друга;
– одЛьвівський порталягнути вишиванку;
– пам’ятаємо про безпеку, тому приходимо із шоломами;
– обов’язкова умова – це хороший настрій.
Маршрут велопробігу проходить через центральні вулиці міста.
Фініш – у центрі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбудеться святкування Дня Незалежності України.