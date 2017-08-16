Сьогодні трамваї не їздитимуть через центр Львова

Сьогодні, 16 серпня, у Львові тривають зйомки пригодницького художнього фільму «Шляхетні волоцюги». Однією з перших локацій, де облаштовано знімальний майданчик, є площа Ринок. У зв’язку з цим, трамваї з 7.00 і до 19.00 будуть об’їжджати цю частину міста, інформують у прес-службі Львівської міськради.

«У зв’язку зі знімальним процесом, сьогодні з 07.00 год. до 19.00 год. площа Ринок на один день повністю перетвориться на кіномайданчик. Просимо вибачення у мешканців та гостей міста за певні незручності з громадським транспортом», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

У зв’язку із проведенням на площі Ринок зйомок пригодницького фільму «Шляхетні волоцюги», сьогодні, 16 серпня, з 07.00 год. до 19.00 год. трамваї курсуватимуть так:

Трамвайний маршрут № 1 – Трамвайне депо – вул. Городоцька – вул. Вітовського – Трамвайне депо.

Трамвайний маршрут № 2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Стуса – Вернадського – пл. Соборна – вул. Вітовського – вул. Коновальця.

Трамвайний маршрут № 9 – Трамвайне депо – вул. Вітовського – Вул. Городоцька – Трамвайне депо.

«Окрім площі Ринок, для зйомок фільму також будуть задіяні ще площа Музейна, двір Собору Святого Юра, вулиця Вірменська, Вірменський дворик. Але найбільший майданчик для зйомок залишається на площі Ринок. Для нас дуже важливо, що до зйомки залучені львівські актори», – додала Ольга Райтер, голова Львівської кінокомісії.

Також для зйомок фільму використають і ретро-трамвай 1909 року випуску, який ЛКП «Львівелектротранс» передає в оренду фільммейкерам «Ганзафільм» для процесу зйомок стрічки «Шляхетні волоцюги». Вартість оренди трамваю з урахуванням знижки для «Ганзафілм» становить 1 тис. грн. в одну годину.

«Цей трамвай – це унікальний зразок ще австрійського машинобудування. На сьогодні у світі зберіглося три таких трамваї: 2 в Польщі і 1 у Львові. Назва трамвая Sanok SN1. Також компанія «Ганзафільм» зобов’язується компенсувати збитки для підприємства, які пов’язані із змінами в русі трамваїв 1, 2 і 9», – наголосив Іван Бондар, начальник відділу зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Виробництво фільму здійснюється на умовах держзамовлення та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.