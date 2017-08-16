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Податківицю на Львівщині впіймали на 100-тисячному хабарі

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На Львівщині СБУ затримала фіскала на стотисячному хабарі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ Львівщини.

Старшого державного ревізора-інспектора однієї з районних податкових інспекцій управління фіскальної служби Львівської області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС. Зловмисниця вимагала сто тисяч гривень від підприємця за непроведення перевірки та невжиття заходів реагування на порушення податкового законодавства.

Правоохоронці затримали здирницю під час одержання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

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