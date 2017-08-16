На Львівщині взялися за популяризацію української мови

Сьогодні, 16 серпня, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА зініціював роботу у форматі «Світового кафе» над пропозиціями до проекту Стратегії популяризації державної мови.

У роботі взяли участь науковці, освітяни, видавці та діячі культури, аби спільно напрацювати ідеї та пропозиції. Модератор заходу – засновник майстерні втілення мрій “Ябко” Дмитро Якимець.

Учасники “Світового кафе” зійшлися на думці про вагомий внесок громадськості в розвиток мови.

«Варто зосередити свою увагу на популяризації української мови серед тих, хто рідко нею послуговується. А всі напрацювання можна почати втілювати на місцях», – наголосив член координаційної ради при міністерстві культури з питань розвитку української мови Роман Матис.

Зазначимо, Стратегія популяризації державної мови передбачає проведення системних заходів шляхом взаємодії державних органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства через прийняття відповідних управлінських рішень.