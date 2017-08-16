Львів’яни, що живуть в історичних будинках, не хочуть реставрувати старовинні балкони

Кожного року під час реставраційного сезону у Львові тривають ремонтні роботи на об’єктах історичної спадщини, зокрема балконах. Фінансування робіт здійснюється з міського бюджету та програми «Муніципальний розвиток і оновлення історичної частини Львова» GIZ. Також до фінансування робіт закликають долучатися мешканців, адже балкон належить власнику квартири, який зобов’язаний дбати про його стан.

«Насправді власники квартир повинні самі фінансувати ремонт балконів, так само, як і своїх квартир, бо це їхня власність. Місто може їм фінансово помагати, що воно і робить. До прикладу, якщо ми хочемо провести ремонт балкону, то для отримання дозволу на початок робіт в інспекції Держархбудконтролю вимагають нотаріально завірену згоду власника квартири на ремонт балкону. Дуже часто власники відмовляються надавати таку згоду. Тоді дозволу ми не можемо отримати, або просто не допускають майстрів до балкону», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

Нагадаємо, у 2016 році у Львові було проведено реставрацію 33 балконів та розпочато реставрацію 17 балконів, на суму 1 млн. 844 тис. 096 грн. Це об’єкти за адресами: на вул. Дорошенка, 29 (4), вул. Курбаса, 8 (1), вул. Соборна, 7 (6), вул. Пекарська, 40 (1), вул. Франка, 55 (4), вул. Мартовича, 7 (4), вул. Рутковича, 10 (2), вул. Шолом-Алейхема, 9 (2) , вул. Короленка, 17 (2) , вул. Паркова, 4 (2), вул. Герцена, 4 (4), вул. Дорошенка, 35 (1), вул. Рутковича, 4 (4).

Також у 2016 році розроблено документацію на реставрацію 47 балконів. Вартість ПКД 259 тис. 074 грн. Це об’єкти за адресами: вул. Рутковича, 6 (4), вул. Городоцька, 61 (4), вул. І.Франка, 90 (5), вул. Листопадового Чину, 10 (2), вул. Генерала Чупринки, 4 (4), вул. Зелена, 6 (вул. Шота Руставелі,2) (12), вул. К.Левицького, 16 (6), вул. Менделєєва, 5 (4), вул. Павлова, 1 (2), вул. Павлова, 2 (2), вул. Генерала Чупринки, 52 (2).

Відновлення балконів здійснюється на замовлення управління охорони історичного середовища у рамках спільного українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» Львівської міської ради та Німецького товариства міжнародного співробітництва.

З 2012 року у Львові діє програма співфінансування реставрації балконів міста спільно з «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» GIZ. За цей час більше 100 пам’яток вдалося спільно відреставрувати.