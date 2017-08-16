Львів’яни розпочнуть святкувати День Незалежності вже цими вихідними. Програма заходів

Цього року Україна святкує свій 26 день народження. З нагоди свята у Львові пройде низка тематичних заходів у різних локаціях міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

«У нас цього року буде багато масштабних заходів. Фестиваль LvivMozArt ще не розпочавшись вже набрав обертів. Фестиваль триватиме з 18 до 28 серпня в центральній частині міста, в трамвайному депо, в концертних залах, в оперному театрі. У програмі святкування є більше 20 концертів класичної музики, воркшопи, майстер-класи, дослідження у сфері видатного композитора Франца Ксавера Моцарта.

Вдруге цього року у нас пройде Міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці. Цього року ми очікуємо в себе 10 учасників на художню резиденцію, які будуть представляти свої твори, які виграли конкурс. Їхні твори можна спостерігати у центрі «Супутник». 24 серпня у Левандівському парку на вул. Повітряній буде цікавий сюрприз для дітей – буде повітряна куля у прив’язаному режимі, але буде підніматись. Колись на вул. Повітряній було перше летовище у Львові. фестиваль Параджанова буде з 20 до 27 серпня.

Фестиваль фольклору «Етновир» розпочнеться 23 серпня з традиційної ходи центральною частиною міста. Буде відкриття на пл Ринок на північній стороні на сцені. Цього року очікуємо багато колективів з Македонії, Індії, Польщі, Туреччини та багатьох інших країн. Є дві локації – пл Ринок і торговий центр «Вікторія Гарденс». Фестиваль буде з 23 до 27 серпня.

Масштабний фестиваль, який вже не перший рік проходить у Львові, буде з 18 до 28 серпня – «Музика у старому Львові». Організатором є Львівська обласна філармонія. Багато концертів буде у храмах Львова.

В театрі опери та балету пройде Міжнародний конгрес, присвячений дослідженню у сфері танців. Конгрес пройде під егідою ЮНЕСКО. Дослідники з різних країн світу проведуть лекції, майстер-класи у сфері танцю. З 25 до 27 серпня триватиме захід.

У Музейно-культурному комплексі «Львіварня» з 25 до 26 серпня буде фестиваль мистецтв «Відкриваємо душу і серце».

24 серпня запрошуємо усіх о 13.00 год в Музей народної архітектури та побуду. Там буде гарний захід – благодійний проект від фонду «Мій тато захищає Україну» під назвою «Україна – це ми». Гостями будуть учасники АТО, їхні сім’ї, діти. Для дітей це гарна локація для відпочинку.

На стадіоні «Арена Львів» 26 серпня о 18.00 год 15 учасників візьмуть участь у проекті «Українська пісня».

Зараз буде видруковуватись поліграфія з програмками, які будемо розповсюджувати по місту», – розповіла Оксана Кулик, в.о. начальника управління культури ЛМР.

Детальніше з програмою заходів можна ознайомитись тут.