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Львів’ян просять допомогти розшукати молодого чоловіка, який пропав

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Усіх небайдужих просять допомогти розшукати 33-річного Романа Богіва, який пропав. Про повідомила «Варта 1» у Facebook.

«Допоможіть знайти! Богів Роман Євгенович 1984 р.н. Останній раз виходив на зв’язок о 3.20 ночі 16.08, з останніх смс можна зробити висновок, що була бійка і в нього забирали телефон. Телефон є виключений приблизно з 16.20 16.08. Був одягнений: біла сорочка, сірі штани і сірі кросівки. Усім, кому буде відоме місце перебування чоловіка або автомобіля прохання, писати на Варту-1», – написав у Facebook координатор «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Фото: Варта 1

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