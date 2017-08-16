Львів’ян попереджають про ймовірні відключення води сьогодні

У зв’язку із заміною аварійної ділянки водопроводу у м. Винники, можливі затримки із подачею води у Личаківський район Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку із заміною аварійної ділянки водопроводу м. Винники, яка триватиме сьогодні до 20.00 год., можливі затримки із подачею вода у Личаківський район Львова.

«Станом на зараз не має жодних проблем із подачею води в Личаківський район Львова. Однак, якщо б вони виникали, то це може бути спричинено ремонтними роботами із заміни аварійної ділянки трубопроводу у м. Винники. Роботи будуть закінчені сьогодні до кінця дня. Сподіваємося, що мешканці не відчують жодних незручностей через проведення цих робіт», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».