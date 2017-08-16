Липневі грози наробили шкоди на Львівщині на 430 тисяч

Львівщини, зокрема 1-3 липня, 11 липня та 22-24 липня.

Аби повернути світло мешканцям працювали близько 25 аварійних бригад, майже сотня енергетиків, залучали до трьох десятків одиниць техніки, передає прес-служба Львівської ОДА.

На ліквідацію наслідків стихії та аварійних відключень, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, енергетикам довелось витратити близько 430 тисяч гривень, зокрема на пальне (9,7 тис літрів), матеріали тощо.

Нагадуємо, що з правилами електробезпеки під час негоди можна ознайомитись на веб-сайті ПрАТ «Львівобленерго.