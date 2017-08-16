До Дня Незалежності у Львові вистелять квітами прапор України

До Дня Незалежності України біля пам’ятника Тарасові Шевченкові облаштують квіткову композицію у вигляді прапора України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ми завжди виставляли прапор України біля пам’ятника Шевченкові. Це така конструкція двоколірна з квітів», – розповів в.о. голови Галицької РА Андрій Зозуля.

«Облаштування квіткової композиції у вигляді прапора плануємо 22 серпня, напередодні Дня прапора. Композиція буде виконана з хризантем. Традиційно використовуємо орієнтовно 300 штук», – розповіла директор компанії «Плантпол-Україна» Ержіка Мартинів.

З детальнішою програмою святкувань Дня Незалежності у Львові можна ознайомитися тут.