Біля Марсового поля встановили стовпці для обмеження заїзду авто

У Личаківському районі на вул. Мечникова біля Марсового поля встановили 71 стовпчик обмеження заїзду автомобілів, що самовільно паркувалися на хідниках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На вул. Мечникова біля Марсового поля ми здійснили замощення хідників декоративною плиткою, після чого автомобілі розпочали самовільно паркуватися на тротуарах. Було багато звернень на «Гарячу лінію міста», скарги мешканців, тому ми встановили 71 стовпчик обмеження заїзду автомобілів на цій території. Загальна вартість робіт склала 25,5 тис гривень (360 гривень за один стовпчик)», – повідомили у Личаківській районній адміністрації.

Фото: Захід.нет