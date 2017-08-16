Безвізова лихоманка. У липні кордон з Польщею перетнула рекордна кількість українців

З початку 2017 року на ділянці Мостиського прикордонного загону (у чотирьох міжнародних пунктах пропуску – «Краковець», «Шегині», «Смільниця» та «Мостиська-залізнична станція») перетнули кордон понад 6,5 млн. громадян та майже 2 млн. транспортних засобів. Про це інформують у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

Зазначимо, що тільки за липень цього року мостиські прикордонники в пунктах пропуску оформили рекордні 1 млн. 6,6 тис. подорожуючих та майже 260 тисяч автівок.

Аналізуючи результати оперативно-службової діяльності, зазначимо що з початку року персонал прикордонного загону затримав 148 порушників державного кордону, з них 13 нелегальних мігрантів.

Крім того 22 особи намагались порушити кордон у пунктах пропуску з використанням чужих та підроблених документів. Стабільно високими були результати по протидії незаконному переміщенню через кордон зброї, боєприпасів, наркотичних та психотропних речовин. Так в пунктах пропуску було виявлено 127 одиниць зброї (значна частина з них – це холодна та травматична зброя), 109 штук боєприпасів, понад 0,121 кілограми наркотичних речовин та більше 7 кілограм психотропних засобів. В рамках протидії переміщенню контрабанди через кордон, левову частку якої склало приховане перевезення тютюнових виробів, попереджено 239 спроб контрабанди на загальну суму майже 5 млн. гривень. Також попереджено 4 спроби прихованого вивезення з України понад 143 кілограмів бурштину. Завдяки впровадженню перевірки на кордоні по базам даних «Інтерполу» впродовж цього року прикордонники загону виявили в пунктах пропуску 11 викрадених автомобілів.

Загалом, через порушення законодавства України прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон 1264 особам, склали 794 протоколи про адміністративне правопорушення, в результаті чого було накладено штрафів на загальну суму 612 тис. 415 гривень.