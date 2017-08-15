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З'явився офіційний тизер фільму «Кіборги»

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У мережі з’явився офіційний тизер фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеїтаблаєва.

“Кіборги” вийдуть в прокат 6 грудня

 

Фільм “Кіборги” – історія не про війну, а про сучасних героїв, які творять нову Україну, інформує DT.UA.Незважаючи на різницю в походженні і віці, їх об’єднала одна мета – захистити рідну землю від агресора. Заради спільної перемоги вони готові стояти до кінця. Оскільки за їхніми спинами матері, жінки, діти і вся Україна.

«У фільмі ми хотіли показати силу духу наших героїв і наскільки було важливо їхнє бажання вистояти в цій війні заради створення нової вільної і щасливої країни”, – розповів Сєїтаблаєв.

Фото: DT.UA

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