Водій маршрутки на Львівщині втаранився у дерево: є постраждалі

На Старосамбірщині водій маршрутки зіткнувся з деревом. Один пасажир отримав тілесні ушкодження, водія автобуса госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня о 17.15 на центральній дорозі в селі Скелівка, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса зі сполученням Львів – Добромиль, 59-річний мешканець Старосамбірського району, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

На момент ДТП в автобусі перебував один пасажир, 28-річний житель Старосамбірського району, який отримав тілесні ушкодження: «забій лівого колінного суглоба». Водія маршрутки госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки, закритий перелом ребер зліва, відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, закритий перелом кісток правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція