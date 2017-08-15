ОСТАННІ НОВИНИ

Водій маршрутки на Львівщині втаранився у дерево: є постраждалі

|

На Старосамбірщині водій маршрутки зіткнувся з деревом. Один пасажир отримав тілесні ушкодження, водія автобуса госпіталізовано. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня о 17.15 на центральній дорозі в селі Скелівка, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій маршрутного автобуса зі сполученням Львів – Добромиль, 59-річний мешканець Старосамбірського району, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

На момент ДТП в автобусі перебував один пасажир, 28-річний житель Старосамбірського району, який отримав тілесні ушкодження: «забій лівого колінного суглоба». Водія маршрутки госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита травма грудної клітки, закритий перелом ребер зліва, відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, закритий перелом кісток правої гомілки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів
Катерина РОДАК, Львівський портал
Вінні Пуху і не снилось. На Львівщині відкривають курорт для врятованих з «концтаборів» бурих ведмедів

З вересня цього року в 15 кілометрах від Львова у Яворівському районі для туристів відкриють ведмежий притулок «Домажир»...

Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?
Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Примусове жебрацтво: потурати, прогнати чи спробувати зупинити дитячу експлуатацію?

Примусове жебрацтво – одна з найгірших форм дитячої праці та вид експлуатації дітей, які постраждали від торгівлі людьми...

Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Королі і блазні Львівської галереї мистецтв. Початок падіння легендарного «Музею музеїв»?

Львівську національну галерею мистецтв не дарма охрестили «Музеєм музеїв»: сюди входить 17 відділів, які налічують понад...

Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дмитро Гудима: Не ставилася мета повиганяти усіх старих суддів, а об’єднати у Верховному Суді представників різних юридичних професій

Під час розгортання будь-якої роботи над реформами в Україні, чи то медичної, чи то органів внутрішніх справ, конституці...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів