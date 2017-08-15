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У Пустомитах відкриють магазин екологічної їжі

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Комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку Львівської облради сьогодні, 15 серпня, підтримала реалізацію пілотного проекту зі створення арготуристичного кластеру «ГорбоГори». Про це повідомляє прес-служба облради.

Так, депутати передбачили 750 тис. грн на реконструкцію комунального приміщення Пустомитівської районної ради під облаштування фермерського магазину в м. Пустомити.

У цьому закладі буде представлена екологічно чиста фермерська продукція місцевих аграріїв.

Варто зауважити, що кошти спрямують у межах Програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2017 рік.

 

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