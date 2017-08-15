У Львові шукають волонтерів на Дні європейської спадщини

9-10 вересня у Львів відбудуться Дні європейської спадщини 2017. Організатори запрошують активних, відповідальних, привітних та комунікабельних людей стати волонтером на заході.

«Ми пропонуємо стати волонтером-координатором під час організації заходу та цікавих екскурсій, а якщо у вас є досвід фото- чи відеозйомки, творчий підхід – долучайтесь до нашої команди у ролі фотографа або відеооператора, аби зберегти найяскравіші моменти заходу», – зазначають організатори заходу.

Умови участі:

Заповнення аплікаційної форми за посиланням https://goo.gl/CbhRnzдо 25 серпня 2017 року. Бажання працювати у дружній та професійній команді. Відповідальне ставлення до справи.

Після закінчення заходу кожному волонтеру видається сертифікат, що засвідчує участь у проекті.

За додатковою інформацією звертайтесь до координатора волонтерів Віри Яворської за тел: (098) 45 49 248 або ел. адресою vira.yavorskaa@gmail.com

Довідка

9-10 вересня у Львові уже сьомий рік поспіль пройдуть Дні європейської спадщини. Цього року темою проекту є «Пульс міста: фабрики, шпиталі та освітні заклади».

У програмі – екскурсії освітніми та промисловими будівлями, зокрема, університетами, школами, лічницями Львова різних епох, що були центрами “живого” міста, яке розвивається і сьогодні.

Як і у попередні роки, участь безкоштовна, але на більшість заходів необхідна попередня реєстрація. Цього року Дні спадщини пройдуть також в інших містах України. Слідкуйте за оновленням інформації на сайті: www.lviv.travel або на фейсбук-сторінці Днів у Львові.

Організатори проекту: Львівська міська рада (управління туризму департаменту розвитку і ЛКП «Центр розвитку туризму») та Німецьке товариство GIZ.