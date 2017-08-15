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У Львові розшукують мотоцикліста, який на «зебрі» збив львів’янку і втік з місця аварії

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У Львові поліцейські розшукують мотоцикліста, який на вулиці Івана Франка збив жінку та втік з місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 14 серпня о 12.35 на вулиці Івана Франка у Львові. Невідомий мотоцикліст на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода, 28-річну львів’янку, та зник з місця події.

Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, прохання зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися у найближчий відділ поліції та повідомити відому Вам інформацію.

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