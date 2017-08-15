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У Львові допомоги потребують 10 військових собак. Перелік ліків та речей

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У Львові збирають ліки та речі для військових собак. Про це повідомила волонтер та співачка Софія Федина.

«На днях до мене попросилися нові підопічні: 10 військових собак. Няшечки до неможливості.
Але, на жаль, через відсутність нормальної військової кінологічної служби на Львівщині їх утримання, харчування і забезпечення залишає бажати кращого. Тому зараз прошу спільної допомоги небайдужої громади, щоб підтримати цих песиків і дати можливість повноцінно виконувати свої військові обов’язки», – повідомила у Facebook співачка.

Отже, потреби:
– антибіотики прологнованої дії
– антигельмінстні препарати
– протипаразитарні препарати
– вітаміни та імуностимулятори (такі як КАТОЗАЛ, Глюкозамін)
– 10 повідків довжиною 1,5 м і 10 повідків довжтиною 10 м
– 10 шкіряних і 10 металевих ошийників
– 10 шкіряних намордників
– 10 гребінців металевих
– 10 мячиків-апортиків
– 10 3-літрових тарілок (металевих)
– і рукави для дресирування – 10 шт.
«Речі можуть бути не зовсім нові, головне в доброму стані, може хто просто поділитися може.
Може хто має виходи, де це все дешевше купити… Хто хоче/може допомогти фінансово – можна перекидати кошти на мою волонтерську картку з поміткою ДЛЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК», – додала С. Федина.

 

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