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У День прапора львів’ян кличуть дивитися кіно під відкритим небом у парку «На Валах»

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З нагоди святкування Дня Державного Прапора України 23 серпня в парку «На Валах» відбудеться показ легендарного фільму «Політ золотої мушки» — українського комедійно-драматичного фільму. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Фільм знятий Іваном Кравчишиним за мотивами збірки оповідань «Бурачковицькі хроніки» Богдана Волошина.

Сюжет фільму нагадує глядачам, що життя дуже яскраве, але коротке, тому необхідно цінувати те, що маєш. Захоплююча українська історія сподобається глядачам завдяки своєму оригінальному сюжету.

Запрошуємо усіх кіноманів та шанувальників українського кінематографу на перегляд фільму просто неба. Показ розпочнеться о 21:00 год у сквері перед Львівською ОДА.

Організатори просять глядачів взяти із собою каремати. Фільм ж транслюють на великому надувному екрані.

Контактна особа: Софія, 0685121268.

Фото: ЛОДА

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