Синютка прокоментував скандал із будівництвом у Замарстинівському лісі

15 гектарів, які розпоряджанням голови Львівської ОДА були виділені під забудову дач бійця АТО, не є частиною Державного лісового фонду. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив губернатор Львівщини Олег Синютка.

За словами голови ОДА, він не виділяв під забудову ліс.

«Це не є землі біосферного заповідника «Розточчя», а це є землі військової частини, які директивою Міністерства оборони передано обласній державній адміністрації. Перелік тих людей, яких визначала комісія, яка складається з представників військових частин, я затвердив.

Хочу категорично сказати, що поки я тут, усі люди, які віддали свій обов’язок Батьківщині і були учасниками бойових дій українсько-російської війни я зроблю все, щоб вони отримали на території Львівської області земельні ділянки», – прокоментував ситуацію О. Синютка.

На зауваження Львівського порталу стосовно того, що на вказаній ділянці чітко видно густі зелені насадження, О. Синютка відповів:

«Я не виїжджав на місце і не перевіряв, чи там ростуть зелені насадження, чи не ростуть. Я виділяю не земельні насадження, а земельну ділянку військової частини. Якщо хтось вважає, що це не земельна ділянка військової частини, чи що це землі Держлісфонду – має право перевірити і подивитись».

Нагадаємо, довкола 15 га під дачі АТОвцям у Львові розворушились справжні пристрасті. Спочатку на цю земельну ділянку з’явились інші претенденти, а потім взагалі з’ясувалось, що ці землі – це ліс. Детальніше про це ми писали тут.

Згодом Генпрокурора України Юрія Луценка закликали відреагувати на земельну оборудку із Замарстинівським лісом у Львові.