«Швидкість вбиває». Патрульна поліція Львова розпочала соціальну кампанію проти ДТП

Патрульна поліція Львова та Львівська облдержадміністрація оголосили соціальну кампанію проти ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської патрульної поліції.

Як наголошують правоохоронці, лише за минулий тиждень на дорогах державного значення, які обслуговує патрульна поліція Львова, сталося 33 ДТП без потерпілих і 12 з потерпілими.

«Основними причинами аварій є необрання безпечної швидкості, недотримання безпечності дистанції, виїзд на смугу зустрічного руху, керування в нетверезому стані», – зауважили у патрульній поліції.

Отож, патрульна поліція Львова спільно з Львівська ОДА розпочали соціальну кампанію проти аварійності на дорогах. На територію Львівщини розмістили площини з моторошними ДТП, які забрали людські життя через неуважність та швидкість.

«Ми сподіваємося, що ці розбиті автомобілі з реальних ДТП привернуть увагу і змусять задуматися любителів швидкості. Закликаємо водії дотримуватися правил дорожнього руху. Не забувати, що вдома чекають рідні», – наголосив начальник Управління патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

«Розмістили світлини на місцях концентрації ДТП з потерпілими. І це лише перший етап соціальної кампанії», – наголошують прес-службі патрульної поліції.