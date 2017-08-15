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«Швидкість вбиває». Патрульна поліція Львова розпочала соціальну кампанію проти ДТП

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Патрульна поліція Львова та Львівська облдержадміністрація оголосили соціальну кампанію проти ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської патрульної поліції.

Як наголошують правоохоронці, лише за минулий тиждень на дорогах державного значення, які обслуговує патрульна поліція Львова, сталося 33 ДТП без потерпілих і 12 з потерпілими.

«Основними причинами аварій є необрання безпечної швидкості, недотримання безпечності дистанції, виїзд на смугу зустрічного руху, керування в нетверезому стані», – зауважили у патрульній поліції.

Отож, патрульна поліція Львова спільно з Львівська ОДА розпочали соціальну кампанію проти аварійності на дорогах. На територію Львівщини розмістили площини з моторошними ДТП, які забрали людські життя через неуважність та швидкість.

«Ми сподіваємося, що ці розбиті автомобілі з реальних ДТП привернуть увагу і змусять задуматися любителів швидкості. Закликаємо водії дотримуватися правил дорожнього руху. Не забувати, що вдома чекають рідні», – наголосив начальник Управління патрульної поліції Львова Роман Пилипенко.

«Розмістили світлини на місцях концентрації ДТП з потерпілими. І це лише перший етап соціальної кампанії», – наголошують прес-службі патрульної поліції.

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