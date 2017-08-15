Прецедент. У Львові взялися демонтовувати незаконну забудову

У Львові у Парку культури імені Б. Хмельницького (Лижвярська, 42) розпочали демонтаж незаконного будівництва. Про це повідомив заступник міського голови Львова з розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, демонтовують будівництво, щоб прокласти мережі для парку.

«А ось і відповідь міста на незаконне захоплення парку культури Хмельницького…Демонтаж згідно чинного законодавства та актів захоплення територіі – саме в місці захоплення місто прокладає мережі для парку…», – зазначив А. Москаленко.

Нагадаємо, нещодавно горе-забудовник вирішив розширити свої незаконні володіння у Парку культури.

Як відомо, будівництво у Парку культури повязують із кандидатом у мери Львова 2015 року від «Нашого краю» Олегом Баляшем. Історія з будівництвом на Лижвярській, 42, тягнеться з 2011 року.