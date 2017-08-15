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Патрульні розшукали дідуся, який пішов в ліс по ожину і загубився

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Патрульні знайшли дідуся, який 4 години блукав лісом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора на телефон 102 звернулися занепокоєні родичі 80-річного чоловіка, який пішов в ліс та не повернувся. Патрульні прибули до Рясного, де він мешкає, опитали сім’ю про можливий напрямок куди дідусь міг піти та направилися на пошуки. Інспектори більше години ходили по лісі та гукали чоловіка. Згодом його знайшли. Він йшов зі своїми козами та шукав дорогу. Чоловік розказав патрульним, що збирав ожину, а коли наступила ніч, втратив орієнтир та не зміг вийти з лісу. Більше чотирьох годин шукав він вихід на дорогу, аж поки не побачив патрульних, які кликали його. Офіцери вивели чоловіка з лісу та направили додому.

Фото: патрульна поліція

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