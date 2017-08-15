Орендарі літніх майданчиків та МАФів Львова з початку року сплатили більше шести мільйонів до бюджету

Відповідно до прийнятої торік ухвали, зараз до міського бюджету нараховується значно більша орендна плата за відкриті літні майданчики і малі архітектурні форми. Так, з початку 2017 року (з січня по липень) у Львові за їхню оренду нараховано понад 6 млн. грн., що значно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

Так, чинних договорів оренди по відкритих літніх майданчиках станом на 01.08.2017 є 435. З них по районах: Галицький – 255 договорів; Сихівський – 37; Франківський – 47; Шевченківський – 35; Залізничний – 32; Личаківський – 29.

У 2016 році до міського бюджету за оренду відкритих літніх майданчиків нараховано 1, 7 млн. грн., проте вже за 7 місяців 2017 року – 5,7 млн. грн. Такий ріст (4 млн. грн) пояснюється тим, що у 2016 році була прийнята ухвала, відповідно до якої було збільшено орендну плату за відкриті літні майданчики і малі архітектурні форми. Відтак, середня вартість 1 кв.м. за оренду ОКЕБ для розміщення ВЛМ і МАФу у 2016 році була 10,59 грн. (в т.ч. ПДВ), а у 2017 році – 51,49 грн. (в т.ч. ПДВ). Відповідно до зонінгу, вартість 1 кв.м. у 2016 році з ПДВ була такою: 1-ша зона – 14,29 грн.; 2-га зона – 9,53 грн.; 3-тя зона – 7,94 грн. Натомість у 2017 році: 1-ша зона – 72,69 грн.; 2-га зона – 45,43грн.; 3-тя зона – 36,35 грн.

Щодо малих архітектурних форм, то у 2016 році орендної плати до бюджету за їх розміщення нараховано 1,2 млн. грн., натомість у 2017 році – поки що 368 тис. грн., оскільки ще не всі суб’єкти встигли укласти договори-оренди. Адже за всю кількість укладених договорів по МАФ, які мали б бути встановлені у Львові відповідно до ухвали (а це 1 660 МАФів), щомісячні надходження мали б становити орієнтовно 2,8 млн. грн. Проте станом на зараз поки укладено лише 127 договорів. З них по районах: Галицький – 8 договорів; Сихівський – 36; Франківський – 18; Шевченківський – 24; Залізничний – 36; Личаківський – 5 договорів.

«Загалом перспективи надходження коштів є позитивними, оскільки зараз великими кількостями приходять пакети на оформлення договорів оренди», – наголосила начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.